Duterte truer med å angripe opprørere

Begge parter i konflikten har opphevet våpenhvilen, og i helgen sa Duterte at han avblåser de norskstøttede fredssamtalene.

Presidenten har blant annet reagert sterkt på at kommunistgeriljaen NPA nylig drepte seks soldater og kidnappet to andre, ifølge AP. Nå kaller presidenten opprørerne for "terrorister".

Duterte har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser. I slutten av desember i fjor fortalte han også at han en gang hadde kastet en mann ut av et helikopter.

- Tett dialog

En ny forhandlingsrunde var opprinnelig planlagt i Oslo i april. Norge har vært involvert som tilrettelegger siden 2001.

- Vi er i tett dialog med begge parter. Vi vet av erfaring at alle fredsprosesser går gjennom krevende faser, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

Tidligere denne uken uttalte Duterte at han har gitt politiet ordre om at det de ikke lenger skal være med på den blodige narkokrigen.

6000 drept

- Jeg har gitt politiet beskjed om å stanse alle operasjoner. Ingen politimenn noe sted i dette landet har lov til å gjennomføre aksjoner i forbindelse med narkokampanjen, sa Duterte tirsdag.

Over 6.000 personer er drept siden Duterte lovet å bekjempe landets narkokarteller og korrupsjon for sju måneder siden.

Uttalelsen fra presidenten kommer dagen etter at han beskrev politietaten som "korrupt helt inn i margen".

Anklagen kom etter at det ble meldt at politiet har utnyttet narkokrigen til å dekke over drap, bortføringer, ran og utpressing. Duterte lover nå å rense politiet for korrupsjon før de får lov til å delta i krigen mot narkobandene.