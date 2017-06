Filippinenes president Rodrigo Duterte utlover en dusør for den angivelige lederen av et IS-nettverk i landet.

Duterte utlover dusør på angivelig IS-leder i Filippinene

Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte utlovde mandag en dusør på 1,7 millioner kroner for den angivelige lederen for et IS-nettverk i landet.