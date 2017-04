Ebba (11) er det siste dødsofferet i Stockholm

ANNONSE

Den siste av de fire drepte i Stockholm fredag, en 11 år gammel jente, er identifisert.

Ebba Åkerlund var på vei hjem fra skolen, da hun ble kjørt ned og drept i Drottningagatan.

- Av hele vårt hjerte takker vi det svenske folk for all varme og kjærlighet dere har gitt oss i en fortvilet og smertefull tid, sier familien i en uttalelse til TV4.

De tre andre ofrene for terrorhandlingen er Lena Wahlberg, 69, fra Sverige, Chris Bevington, 41, fra Storbritannia og Maïlys Dereymaeker, 31, fra Belgia.

Venner av familien har tidligere fortalt at 11-åringen var vant med å gå hjem via Drottningagatan, og at det ble satt igang en leteaksjon etter henne på sykehus og via sosiale medier, da nyheten om angrepet ble kjent.

Lørdag ble det bekreftet at hun var blant de omkomne.

15 personer ble skadd, to av dem kritisk.

Fakta: Angrepet i Stockholm

Like før klokka 15 fredag 7. april kjørte en kapret lastebil inn i en travel gågate og endte i butikkfasaden til Åhléns i Stockholm sentrum.

Fire mennesker ble drept. Blant dem en 31-årig belgisk kvinne og en 41 år gammel britisk statsborger.

Det ene av de to svenske ofrene var en elleve år gammel jente, det andre en voksen kvinne fra Uddevalla, ifølge svenske medier.

15 mennesker ble skadd.

Føreren av lastebilen forsøkte ifølge politiet å detonere en hjemmelaget sprengladning eller innretning, som forårsaket brann i butikklokalene, før han flyktet fra stedet. Ifølge Aftonbladet besto denne av gassflasker, en kjemikalie, spikre og skruer.

I 20-tiden fredag pågrep politiet en 39 år gammel usbekisk firebarnsfar, Rakhmat Akilov, som erkjente straffskyld da han ble fremstilt for varetektsfengsling tirsdag 11. april.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) ble tipset om Akilov i 2016, men koblet ham ikke til ekstreme miljøer og fant ikke grunn til å gå videre med tipset.

Mannen hadde søkt om asyl to år før, men fikk endelig avslag i 2016 og skulle utvises fra Sverige. Politiet etterlyste ham rutinemessig 24. februar, og sier det finnes rundt 12.000 som er etterlyst på samme vis.

På Facebook-siden sin skal 39-åringen ha lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS. Kilde: NTB, Nettavisen