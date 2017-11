Egyptisk advokat sjokkerer: - Det er en nasjonal plikt å voldta kvinner som går i hullete jeans

Ble sendt på direkte-TV - uttalelsene skaper raseri i Egypt.

- Er dere glade for å se en kvinne gå på gaten med halvparten av rumpa synlig? Når en kvinne går rundt på den måten, er det en patriotisk plikt å sjikanere henne seksuelt og det er en nasjonal plikt å voldta henne.

Den kontroversielle advokaten Nahib al-Wahsh kom med uttalelsene i et direktesendt debatt-program på TV, melder Independent. Uttalelsene har ført til raseri blant grupper som jobber for kvinners rettigheter, i et land som er preget av seksuell trakassering og overgrep.

Blant annet krever Egypts råd for kvinner at al-Wahsh trekker uttalelsene, som de mener er en direkte oppfordring til voldtekt. De ber også egyptiske medier om å ikke gi plass til personer som oppfordrer til vold mot kvinner.

THARIRPLASSEN 2011: Egyptiske kvinner var en viktig del av den arabiske våren i Egypt, men i etterkant har de hatt liten plass styre og stell, og seksuell vold er utbredt.

Ifølge Independent fikk Kairo sist måned den tvilsomme utnevnelsen å være den farligste storbyen for kvinner.

Seksualisert vold utbredt



Egypt er et land sterkt preget av patriarkalske strukturer, det kvinner må ha en mann for å få tillatelse for å få ID-kort, et kort som er påkrevd for å kunne stemme. I 2013 slapp UNICEF en rapport som viser at 91 prosent av egyptiske kvinner er omskåret.

Det er ogaså meldt om en rekke tilfeller av seksualisert vold mot kvinner i landet. For fire år siden kom en målingen av kvinners rettigheter i 22 arabiske land, som viste at seksuell trakassering, utbredt kjønnslemlesting og økt vold etter den arabiske våren gjør Egypt til det verste arabiske landetfor kvinner.

Samme år ble det også rapportert om planlagte og statsstøttede overfall på kvinnelige protestanter under demonstrasjonene på Tahrir-plassen. En anti-trakasseringsgruppe, hvis formål var å hjelpe ofrene, fikk inn 19 rapporter om seksuelle angrep. Seks av dem hadde ført til sykehusinnleggelse.

Det verste tilfellet dreide seg om en kvinne som hadde fått underlivet ødelagt ved bruk av kniv.

ANGREPET PÅ JOBB: Journalist Lara Logan.

Dagligdags



En video som gikk viralt for tre år siden, viser hvordan en kvinnelig student blir trakassert av flere menn på grunn av klærne hun går med. Vitner fortalte at flere av mennene skal ha forsøkt å dra klærne av jenta.

- Jenta ankom universitetet kledd i en kappe, og tok den så av på fakultetsområdet og avslørte antrekket, som, i realiteten, forårsaket hendelsen, sa rekor, og la senere til at det ikke unnskyldte mennenes handlinger.

I 2011 ble CBS og 60 Minuts-reporter Lara Logan overfalt da demonstranter feiret avsettelsen av president Hosni Mubarak.

Hun har fortalt hvordan flere menn trakk henne vekk fra resten av crewet, og dro av henne klær og forgrep seg på henne med hender og gjenstander, før hun ble reddet vekk av egyptiske kvinner.

I 2008 svarte 83 prosent av kvinner i landet at de har opplevd slik vold, mens 53 prosent av mennene mente at kvinner selv var skyld i det.

