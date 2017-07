Einarsson: - Tyrkere står tiltalt for god og grundig journalistikk

Rettssaken mot de 17 journalistene fra avisen Cumhuriyet vil vise om journalistikk er å regne som kriminalitet i Tyrkia i dag, mener Kristenn Einarsson.

Einarsson, som til daglig er administrerende direktør i Den norske Forleggerforening, var selv til stede da rettssaken mot journalistene og redaktørene startet mandag.

- Mitt inntrykk er at det journalistene står tiltalt for, egentlig er et godt og grundig journalistisk arbeid, sier Einarsson til NTB på telefon fra Istanbul.

Han viser til hva en av de tiltalte sa da han mandag forklarte seg i retten i Istanbul: Domsavsigelsen vil avgjøre om journalistikk skal regnes som en kriminell virksomhet.

DEMONSTRERER: Journalister og aktivister holder opp bilder av fengslede journalister fra Cumhuriyet.

Når det gjelder tyrkiske myndigheters behandling av publikum og observatører, har Einarsson ingenting å klage på.

- Jeg er positivt overrasket over at så mange fikk komme inn. Det var stor pågang, og ikke alle slapp inn, men mange fikk også ståplasser. De viste vilje til å la folk slippe til, sier han.

Einarsson var til stede under åpningen av rettssaken i kraft av å være leder for Freedom to Publish Committee i Den internasjonale forleggerforeningen. De neste dagene vil han følge saken tett ved at han får oversendt transkriberinger av hva som skjer i rettssalen, men han vil selv ikke være fysisk til stede.

De 17 journalistene og redaktørene står tiltalt for terrorstøtte etter å ha skrevet artikler om Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), det ytterliggående venstrepartiet DHKP-C og Fethullah Gülens bevegelse, som alle står på terrorlista til tyrkiske myndigheter.

Ifølge tiltalen har de uttrykt støtte til disse organisasjonene, noe avisas medarbeidere avviser. Både de og uavhengige observatører har påpekt at avisa har skrevet kritisk om alle tre organisasjonene. (©NTB)