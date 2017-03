Ekspert: – Viktig at Trump begrunner anklagene

ANNONSE

Gjør han ikke det, risikerer han negative reaksjoner blant mange uavhengige amerikanske velgere, mener Tønnessen, som er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.

Les også: FBI-direktøren skal ha bedt justisdepartementet dementere Trump-påstander

Han ble litt overrasket over Trumps Twitter-anklager tidlig lørdag morgen. Trumps tale i Kongressen noen dager tidligere ble beskrevet som forsonende.

– Men vi har sett det flere ganger, at han kjører en teknikk hvor han prøver å skape distanse til eliten, sier Tønnessen til NTB.

Trump er opptatt av å mobilisere egne tilhengere, og USA-eksperten minner om den sterke motstanden mot Obama på høyresiden i USA.

Russland-gransking

I Twitter-meldingene beskyldte Trump Obama for å ha iverksatt avlytting av telefoner i Trump Tower i New York før valget i fjor. Han kalte Obama et dårlig menneske, men la ikke fram bevis for anklagene.

De ble raskt avvist av en talsmann for Obama. Dagen etter krevde Det hvite hus at saken må granskes av kongresskomiteene som undersøker Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget.

Verken Trump eller Det hvite hus vil si noe mer om saken før granskingen er gjennomført, skrev presidentens talsmann Sean Spicer på Twitter. I utgangspunktet ser det altså ikke ut til at Tønnessens ønske om mer dokumentasjon vil bli oppfylt med det første.

Tønnessen tror Trumps anklager kan ha vært et forsøk på å dreie oppmerksomheten bort fra Russland-anklagene som rettes mot Trumps medarbeidere. Både kongresskomiteene og det føderale politiet FBI skal granske kontakten mellom Trump-medarbeidere og russiske tjenestemenn i løpet av fjoråret.

– Fantes ingen rettsordre

USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen. I et intervju med TV-stasjonen NBC sa han også at han ville ha kjent til en slik tillatelse dersom den eksisterte.

FBI-sjefen James Comey skal ha bedt justisdepartementet tilbakevise Trumps påstander, ifølge kilder som New York Times og Washington Post har snakket med. Det har departementet så langt ikke gjort, og Comey har ikke bekreftet han har kommet med en slik oppfordring.

Demokratenes ledere i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener Trump dikter opp ting for å styre hva mediene skriver om. Dette er en taktikk som brukes av autoritære ledere, hevdet hun i et intervju med CNN.

Ber Trump forklare

Også flere republikanske politikere mener Trump må begrunne påstandene sine. Senator Marco Rubio ber Det hvite hus forklare hva Trump sikter til, og senator Lindsey Graham sier anklagene gjør ham svært bekymret.

Ifølge New York Times var det påstander på det omstridte, høyreorienterte nettstedet Breitbart som utløste Trumps angrep på Obama. Breitbart og flere høyreorienterte radiokanaler har påpekt at Russland-anklagene mot Trumps medarbeidere delvis er basert på informasjon som stammer fra overvåking gjennomført av amerikanske etterretningsorganisasjoner.

Overvåkingen i disse tilfellene skal imidlertid ha vært rettet mot russiske tjenestemenn, ikke personer knyttet til Donald Trumps valgkamp.

Russland: Ingen kommentar

Regjeringen i Russland ønsker ikke å kommentere Donald Trumps påstand om at han er blitt avlyttet av forgjengeren Barack Obama.

Trumps anklager kom i kjølvannet av kritikken av Trump-medarbeideres kontakt med Russland i løpet av fjoråret.

Presidenten krever at den påståtte avlyttingen må granskes av kongresskomiteer som i utgangspunktet undersøker Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskov ønsker imidlertid ikke å kommentere saken. Russiske myndigheter bør på ingen måte knyttes til innenlandske amerikanske forhold, sa Peskov mandag. (©NTB)