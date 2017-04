Ekspert: Nederlag for både høyre og venstre i Frankrike

ANNONSE

– Det er dette som er den store tragedien, sier førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Østfold.

Slår prognosene til, blir det den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra ytre høyre som møtes i annen omgang i presidentvalget i Frankrike.

Ifølge Orban er det i så fall tredje gang i den femte republikks historie den tradisjonelle venstresiden ikke går videre til annen omgang. Det samme skjedde også i 1969 og 2002.

For den tradisjonelle høyresiden er det første gang det skjer.

– Og det skjer på grunn av splittelse, sier Orban til NTB.

– Legger man sammen stemmene til Jean-Luc Mélenchon og Benoît Hamon, får venstresiden til sammen et resultat som ligger over Emmanuel Macron, forklarer Orban.

– Og det samme gjelder på høyresiden. François Fillon kommer tett på Marine Le Pen, men taper på grunn av Nicolas Dupont-Aignan, som får 5 prosent av stemmene, sier han.

- Ikke et tradisjonelt oppgjør

Et oppgjør mellom Macron og Le Pen blir ikke et tradisjonelt oppgjør mellom høyre og venstre, påpeker førsteamanuensen.

– Det blir et oppgjør mellom en kandidat som står for et åpent Frankrike, og en kandidat som står for antiglobalisering, EU-motstand og nasjonalisme. Det betyr at mange sentrale spørsmål som man kunne ha tatt opp i annen omgang, kommer til å bli forenklet til et spørsmål om hvem som støtter demokratiet og ikke, sier Orban.

– Det tjener ikke den politiske debatten i Frankrike, sier han.

Tror den republikanske fronten vil holde

Frankrike-kjenner Anje Müller Gjesdal tror politikere fra både høyre og venstre vil flokke seg om Emmanuel Macron for å danne felles front mot Marine Le Pen.

Macron ligger dermed godt an til å vinne andre omgang i presidentvalget i Frankrike, mener Gjesdal, som er forsker ved NHH.

– Grunnen er at motstanden mot Le Pen og Nasjonal front er såpass sterk hos flertallet i Frankrike. Mange som stemte både til venstre og høyre i første runde, vil samle seg om Macron i annen omgang for å unngå at Le Pen kommer til makten, sier Gjesdal til NTB.

– Dette er ikke noe nytt i fransk politikk. Det kalles «den republikanske fronten» mot Nasjonal front, sier hun.

