Eksplosjoner og skyting ved luksushotell i Manila

Artikkelen oppdateres!

Eksplosjoner og skyting er hørt utenfor luksushotellet Resorts World Manila.



Hotellet ligger i nærheten av flyplassen. Inne på området er det fire hoteller, et kasino og et shoppingsenter.

Den filippinske fløyen av den ytterliggående islamistgruppa IS tar i en kunngjøring på seg ansvaret for angrepet, men dette er ikke bekreftet fra annet hold. Kunngjøringen er gjengitt av nettstedet SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder.

De første meldingene kom ifølge CNN litt over klokka 01 lokal tid.

Videoer som er delt i sosiale medier, viser mennesker som flykter i panikk fra anlegget, og de første øyenvitneskildringene har begynt å komme fra dramaet. Det fortelles om skyting og eksplosjoner, og røyk velter ut av vinduene.

En av de ansatte på hotellet, Johnny Ordanza, forteller at han så minst en maskert og væpnet mann som satte fyr på møbler i andre etasje av kasinoet.

– Det var andre væpnede menn der også, for vi kan høre skudd andre steder, forteller han til den lokale radiostasjonen DZMM.

