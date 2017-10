En rekke kvinner anklager Harvey Weinstein for sextrakassering over flere tiår

En av Hollywoods største filmprodusenter skal hele åtte ganger ha betalt ut erstatning til kvinner han har gjort seksuelle tilnærmelser mot.

NEW YORK (Nettavisen): Harvey Weinstein inviterte Ashley Judd til hotellet Peninsula Beverly Hills for to tiår siden. Hun trodde det var et forretningsmøte. Han fikk henne sendt opp på rommet sitt, der han møtte henne i badekåpe og spurte om hun kunne gi ham en massasje eller se på at han dusjet, sier Judd i et intervju ifølge The New York Times.

Judd er kjent fra filmer som «Kiss the Girls», «A Time to Kill» og «Divergent». Filmkarrieren hennes startet på begynnelsen av 1990-tallet og pågår fremdeles.

Akkurat der, på det hotellrommet sammen med Weinstein, var hun redd for at den skulle gå i grus.

- «Hvordan kan jeg komme ut av rommet så fort som mulig uten å fornærme Harvey Weinstein», husker Judd at hun tenkte den gang.

65 år gamle Weinstein er ingen hvem som helst. Han er en oscarvinnende produsent med filmer som «Gangs of New York», «Shakespeare in Love», «Pulp Fiction» og «Den engelske pasienten» på merittlisten.

Han har ifølge IMDB.com 339 filmer på merittlisten som produsent. Den første var «The Burning» i 1981.

ASHLEY JUDD spiller for tiden i TV-serien Berlin Station.

The New York Times hevder at Harvey Weinstein i 2014 gjorde en lignende tilnærmelse overfor Emily Nestor, som bare hadde jobbet for ham i én dag som midlertidig ansatt. Hun ble invitert til samme hotell og lovet at han skulle fremme karrieren hennes dersom hun aksepterte hans seksuelle tilnærmelser, ifølge et vitnemål hun selv sendte til andre ansatte i Weinstein Company.

Avisen legger fram flere lignende eksempler med andre kvinner.

«Mr. Weinstein har inngått minst åtte forlik med kvinner, ifølge to ansatte i selskapet hans, som snakker på betingelse av anonymitet».

Blant dem som har fått erstatning, er en ung assistent i New York i 1990, skuespilleren Rose McGowan i 1997, en assistent i London i 1998, en italiensk modell i 2015 og en ansatt ved navn Lauren O’Connor samme år.

Selv innrømmer han imidlertid at han ikke alltid har oppført seg bra.

- Jeg erkjenner at måten jeg har opptrådt overfor kolleger tidligere, har forårsaket mye smerte, og det beklager jeg oppriktig. Selv om jeg forsøker å forbedre meg, vet jeg at jeg har en lang vei å gå, sier Weinstein til The New York Times.

Avisen skriver at Weinstein går i terapi og har planer om å ta en arbeidspause mens han «håndterer dette problemene»

