Erdogan anklager Merkel for å bruke nazimetoder

Tyrkiske myndigheter viser ingen tegn til å ville dempe spenningsnivået i den svært opphetede ordstriden som har rast mellom Ankara og flere EU-land i ukevis.

Nazimetoder



Bakgrunnen er blant annet at tyske og nederlandske myndigheter har nektet enkelte tyrkiske ministre å drive valgkamp i den kommende folkeavstemningen der Erdogan ber om mer makt.

PRESIDENT: Recep Tayyip Erdogan

Presidenten svarte med å anklage både den tyske og den nederlandske regjeringen for å oppføre seg som nazister. Det vakte avsky i Berlin, Amsterdam og EU for øvrig. Nå gjentar Erdogan anklagen, men denne gangen retter han skytset mot Tysklands statsminister personlig.

– Når vi kaller dem nazier, blir de utilpass. De samler seg i solidaritet. Spesielt Merkel, sa presidenten i en TV-sendt tale søndag.

– Men du benytter akkurat nå nazimetoder, sier Erdogan med henvisning til den tyske statsministeren.

- Ikke dumme



Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel. sier Erdogan har gått for langt når han anklager Merkel for «nazimetoder».

– Vi er tolerante, men vi er ikke dumme, sier Gabriel til avisa Passauer Neue Presse.

– Derfor har jeg fortalt min tyrkiske motpart svært tydelig at en grense har blitt overtrådt her, tilføyer han.

Gabriel kaller Erdogans uttalelser om Merkel søndag for sjokkerende.

Valgkampsak

Recep Tayyip Erdogan har gjort det fiendtlige forholdet til Europa til en hovedsak i valgkampen fram mot 16. april. Da skal tyrkere stemme ja eller nei til en grunnlovsendring som skal gi ham mer makt.

For å sikre ja-flertall kan Erdogan bli avhengig av stemmer fra de mange millioner tyrkerne som bor i Tyskland og andre europeiske land.

I søndagens tale sa Erdogan at krisen i forholdet til Europa de siste dagene har vist at "et nytt kapittel har startet i den pågående kampen mot landet vårt".

"Gasskamre"

Han hevdet at "gasskamre og konsentrasjonsleirer" igjen kan bli virkelighet, men at "de tør ikke det". Det var ikke klart nøyaktig hvem Erdogan refererte til i den sammenheng.

Presidenten anklaget videre Europa for å støtte terrorgrupper. Lørdag reagerte Ankara kraftig på at tyske myndigheter tillot en prokurdisk massemønstring i Frankfurt, mot Erdogan og for demokrati.

Mange av demonstrantene bar på symboler tilhørende den forbudte PKK-geriljaen, som er terrorlistet også av EU og USA. Politiet i Frankfurt har sagt at de etterforsker saken.

Angriper fengslet journalist

Søndag beskrev Erdogan også igjen den tyske journalisten Deniz Yucel som en "terroragent".

Fengslingen av Die Welt-korrespondenten hadde allerede skapt en rift i forholdet mellom de to landene før lokale tyske myndigheter begynte å avlyse tyrkiske valgkampmøter. Merkel har krevd at Tyrkia løslater Yucel, som også har tyrkisk statsborgerskap.

Yucel er siktet for brudd på den vide tyrkiske terrorlovgivningen. Die Welt-journalisten har blant annet skrevet kritiske reportasjer om regjeringens bruk av sosiale medier i en skandale som omhandler Erdogans svigersønn, energiminister Berat Albayrak.