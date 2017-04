Erdogan avviser observatørfunn etter folkeavstemning

ANNONSE

President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken fra valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) etter søndagens avstemning.

Bakgrunn: Valgthriller endte med et ja til grunnlovsendringer i Tyrkia

Valgobservatørene har uttalt at folkeavstemningen om grunnlovsendringer ikke levde opp til demokratiske standarder.

– Kjenn deres plass først, sa Erdogan til observatørene da han talte utenfor presidentpalasset i Ankara mandag.

– Vi verken ser, hører eller kjenner de politisk motiverte rapportene dere kommer til å utarbeide, sa Erdogan videre.

Ifølge OSSE og PACE gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.

Les også: – Folkeavstemningen i Tyrkia kan stoppe EU-medlemskap

– Folkeavstemningen fant sted på en ujevn bane og de to sidene hadde ikke de samme mulighetene, sa lederen for observatørkorpset, Cezar Florin Preda, under en pressekonferanse i Ankara mandag.

(©NTB)