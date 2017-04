Erdogan lover dødsstraff hvis ja-siden vinner folkeavstemningen

ANNONSE

– Mine brødre, min oppfatning om dødsstraff er åpenbar. Hvis den blir vedtatt i nasjonalforsamlingen og kommer til meg, vil jeg vedta den og bli ferdig med saken, sa Erdogan under et valgkampmøte i Istanbul lørdag.

Han sa også at alternativet er å holde en egen folkeavstemning om dødsstraff slik at velgerne kan bestemme.

Ifølge Erdogan vil folkeavstemningen også bli et vendepunkt når det gjelder forholdet til EU, som har reagert sterkt på Erdogans planer om å gjeninnføre dødsstraffen.

Presidentstyre vs parlamentarisme



Grunnlovsendringene som Erdogan og hans regjering har foreslått, innebærer at landets nåværende parlamentariske system skrotes til fordel for et presidentsystem. Statsministervervet forsvinner, og fullmaktene til regjeringssjefen overlates til presidenten.

Erdogan vil få makt til å både utnevne alle ministre og statssekretærer samt halvparten av landets høyesterettsdommere. I tillegg vil han kunne erklære unntakstilstand og utstede lovdekreter. Ifølge Erdogan vil dette gjøre Tyrkia til et mer stabilt, effektivt og velstående land.

Kritikerne frykter imidlertid at det politiske systemet vil miste balansen mellom den lovgivende, utøvende og dømmende makten, og at Erdogan vil få nærmest eneveldig makt.

Fengsler journalister



Tolv tyrkiske journalister som ble løslatt i forrige måned etter å ha blitt etterforsket for kuppanklager, er varetektsfengslet på nytt.

I mars ga en domstol ordre om at i alt 21 journalister skulle løslates mens de ventet på å bli stilt for retten som følge av anklager om at de var innblandet i fjorårets kuppforsøk.

En statsadvokat innledet imidlertid en ny etterforskning for å få dem pågrepet, og lørdag ble tolv av dem varetektsfengslet. Alle de 21 journalistene arbeidet for avisen Zaman eller andre medier som antas å ha tilknytning til bevegelsen til Fethullah Gülen.

Han bor i eksil i USA og anklages av tyrkiske myndigheter for å stå bak kuppforsøket.

Det sitter nå om lag 145 pressefolk bak lås og slå i Tyrkia.