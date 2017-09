Erdogan truer med militær intervensjon i kurdisk Irak

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med å sende soldater over grensen til Irak som svar på kurdernes folkeavstemning om opprettelse av en egen stat.

I en tale i Ankara mandag sa presidenten at kurdisk uavhengighet er uakseptabelt for Tyrkia og at det for den tyrkiske nasjonen er snakk om overlevelse.

Han viste til den pågående militærøvelsen på tyrkisk side av grensen mot kurdisk Irak.

– Våre militære styrker er ikke ved grensen for ingenting. Det kan jo hende vi plutselig kommer over en kveld, la han til.

Erdogan varslet at Tyrkia vil stenge grenseovergangen. Han truet også de irakiske kurderne med å stanse oljeeksporten som går via Tyrkia.

– Så får vi se hvem de kan få solgt olje til. Ventilen er på vår side. Eksporten stanser i det øyeblikk vi stenger den, sa Erdogan.

