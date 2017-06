NEW YORK (Nettavisen): Norges statsminister Erna Solberg har sammen med sine nordiske kolleger sendt et brev til USAs president Donald Trump hvor de ber ham om å bli værende i Paris-avtalen.

Politisk redaktør Anders Langballe i dansk TV 2 har lagt ut brevet på Twitter.

«Vi må redusere den globale oppvarmingen. Effekten er allerede synlig overalt på vår planet. Det er av avgjørende betydning at alle parter holder seg til Paris-avtalen. Vi oppfordrer deg sterkt til å vise globalt lederskap – og ta den rette beslutningen», skriver de fem statsministerne Erna Solberg, Lars Løkke Rasmussen (Danmark), Juha Sipilä (Finland), Stefan Löfven (Sverige) og Bjarni Benediktsson (Island).

USAs president Donald Trump har varslet at han vil offentliggjøre sin beslutning klokken 21.00 norsk tid torsdag.

.@realdonaldtrump We urge you to show global leadership, we need the USA on the team. Your Nordic Friends #ParisAgreement pic.twitter.com/7320KJ1ZSi