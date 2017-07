Ett år etter angrer politimannen på at Pride-frieriet gikk viralt

I dag er det ett år siden Phil Adlem fridde under London Pride.

Under fjorårets London Pride var det særlig en episode som fikk mye oppmerksomhet. Da Phil Adlem, som gikk i toget sammen med sine politi-kolleger, stoppet opp og fridde til sin kjæreste.

Se videoen av Phil som går ned på et kne, mens resten av politifolkene står i giv akt i bakgrunnen, lenger nede i artikkelen.



Gratulasjonene var mange, blant annet fra hovedstadens ordfører Sadiq Khan. Men et år etter, i forbindelse med årets Pride, forteller Adlem at han angrer på at frieriet gikk viralt.

For i kjølvannet av frieriet og lykkeønskningene, kom hets og hatmeldinger.

- Smilet mitt varte ikke lenge ettersom jeg leste det folk skrev. «Dere bør begge henges til dere dør.» «Fullstendig kvalmende» og «Ikke skyld på IS dersom de slås ned». Det var en uendelig rekke flere, inkludert trusler, skriver han i Guardian.

Banket opp



Det er ikke første gang Adlem opplever homofobi. Da han fylte 18 ble han overfalt av tre menn, som reagerte med vold på legningen hans.

- De dro meg inn i en sidegate og banket meg opp, uten at jeg hadde mulighet til å forsvare meg selv.

Men han peker også på at han er blant de som er heldige.

- Jeg vet jeg er heldig. Jeg lever i en tid der jeg kan bli del av politistyrken som åpent homofil, og det kan jeg takke tidligere generasjoner for.

LONODN PRIDE 2017: Paraden åpnet med ordfører Sadiq Khan og Justin Greening, i NHS, som selv er lesbisk.

Avkriminalisert



Årets Pride er den 45. i rekken i London, og årets tema er «Love Happens Here». Homofili ble avkriminalisert i Storbritannia for 50 år siden.

Strenge sikkerhetstiltak var iverksatt i forkant av pride-paraden lørdag, der over 25.000 personer møtte opp for å gå i selve paraden.

- I dag er den største Pride-paraden i Londons historie. Det er mer enn halvannen million mennesker her i dag, og det er veldig viktig at londonere er fri til å være den de ønsker, fri til å elske den de vil elske, sier London-ordfører Sadiq Khan.

Parlamentsbygget i London skal senere bli lyst opp med regnbueflagget for første gang for å feire merkedagen.

For Adlems del er paraden viktig, og mener at de fordommene og volden han har møtt, er en grunn til å ikke si seg tilfreds med tingenes tilstand.

- For hver person som ønsker å delta i Pride, finnes det en grunn til at den fremdeles er viktig.