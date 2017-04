Ettersøkt mann skal være pågrepet i Sverige

ANNONSE

STOCKHOLM/OSLO (Nettavisen): Ifølge Aftonbladet passer den pågrepne mannen med det signalementet svensk politi har gått ut med i sin etterlysning i forbindelse med terrorangrepet.

- Passer politiets beskrivelse



Mannen skal være lettere skadd og har tilstått å ha kjørt lastebilen som braste inn i en gågate i sentrum av Stockholm fredag. Han skal passe til beskrivelsen av den etterlyste som svensk politi offentliggjorde et bilde av noen timer tidligere.

Avisen skriver at den pågrepne personen skal ha hatt glassbiter på klærne sine, og ha vært i besittelse av en finlandshette da han ble pågrepet. Han skal ha blitt observert på overvåkningsbilder på sentralstasjonen i Stockholm, og på tog nordover i byen. Märsta ligger omtrent 40 kilometer nord for Stockholm, i nærheten av flyplassen Arlanda.

Mannen ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi. Under pågripelsen skal han ha blitt lagt i bakken, og det var da han ifølge den svenske avisens kilder fikk lettere skader.

- Mange politibiler rykker med sirene og blålys mot flyplassen, kunne reporter Farid Ighoubah fortelle i 20-tiden, og legger til at han kunne telle sju politibiler i retning Arlanda, alle med full sirene.

Talsmann for svensk politi, Lars Byström, bekrefter ifølge Aftonbladet at en person er pågrepet.

- Vi bekrefter at en person er pågrepet, mistenkt for en eller annen form for innblanding i dette, sier en talsmann for politiet i Stockholm, Lars Byström, til Aftonbladet.

Byström kan ifølge SVT ikke bekrefte at den pågrepne mannen er den samme personen som er avbildet på bildene politiet har sluppet.

SPERRET AV: Politiet har sperret av området rundt kjøpesenteret som ble rammet fredag.

Stoppet bil utenfor kjøpesenteret



Det har i lang tid vært kjent at politiet har vært inne i kjøpesenteret Åhlens. Ifølge TV 2 ble en rød varebil stoppet av politiet utenfor senteret i 20.40-tiden.

Det skal ha vært tre personer i bilen, og ifølge TV 2 ble de tre dratt ut av bilen av politiet.