EUs utenrikssjef Federica Mogherini la onsdag fram nye forslag til satsinger på forsvarssiden. Foto: Geert Vanden Wijngaert (AP)

EU-kommisjonen lanserer forsvarsfond

EU-kommisjonen vil opprette et nytt fond for å styrke forsvaret i Europa. Målet er at det etter hvert skal vokse til milliardstørrelse.