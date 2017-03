EU-kommisjonen oppfordrer til å internere avviste asylsøkere

ANNONSE

Oppfordringen kommer som del av en større pakke med råd og anbefalinger som EU-kommisjonen nå legger fram for å få opp antall returer.

Vilkåret for internering er at det må være fare for at asylsøkerne stikker av, understreker EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos. Han påpeker også at interneringen ikke skal vare lenger enn det som er nødvendig for at myndighetene skal få tid til å organisere returen.

Målet med de nye anbefalingene fra EU-kommisjonen er å få ned antall asylsøkere som blir igjen i Europa etter å ha fått avslag på asylsøknaden, og samtidig å bidra til at færre tar seg til Europa uten å ha krav på beskyttelse.

Kommisjonen ber medlemslandene om å koble sammen avslag på asylsøknad og vedtak om retur for å unngå dobbeltarbeid. Ankefrister bør kortes ned, og saker bør hurtigbehandles når det er mistanke om misbruk av asylsystemet.

EU-kommisjonen arbeider også med å få på plass returavtaler med flere land.

– Alt vi foreslår og anbefaler, er fullt ut i overensstemmelse med EUs lovgiving, det eksisterende returdirektivet og grunnleggende rettigheter, sier Avramopoulos.

Norge samarbeider med EU på asylfeltet. Det lukkede mottaket på Trandum brukes i dag til internering av asylsøkere som skal sendes ut av landet.

