EU ventes å garantere medlemskap for forent Irland

I garantien ventes stats- og regjeringssjefene i de 27 medlemslandene å bekrefte løftet fra den såkalte langfredagsavtalen, fredsavtalen for Nord-Irland som ble inngått i 1998.

Det betyr at Nord-Irland automatisk vil bli en del av EU dersom nordirene stemmer for å gå ut av Storbritannia og forene seg med Irland i stedet.

En tilsvarende garanti ble gitt før gjenforeningen av Tyskland i 1990.

Hovedformålet med lørdagens toppmøte i Brussel er å vedta et sett med retningslinjer for brexitforhandlingene med Storbritannia. Uttalelsen om Nord-Irland vil komme i tillegg til dette.

– Jeg kan bekrefte at vi venter at Irland i morgen vil be om at en uttalelse legges ved protokollen fra toppmøtet. Selve retningslinjene vil ikke ha noen henvisning til dette spørsmålet, ettersom dette vil ikke være noen del av forhandlingene med Storbritannia, sier en EU-kilde i forkant av møtet.

Kilden kaller uttalelsen en «juridisk bekreftelse» som i praksis ikke vil gå lenger enn det Storbritannias regjering selv har sagt om saken.

Andre EU-diplomater tror likevel at uttalelsen kan komme til å irritere regjeringen i London.

