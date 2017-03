Europa reagerer på Brexit: - Vi savner dere allerede

Onsdag mottok EUs president Donald Tusk brevet fra statsminister Theresa May, og dermed er den ofisielle prosessen med å melde Storbritannia ut av EU i gang.

- Vi savner dere allerede. Takk og farvel, sier Tusk, etter at nyheten er kjent.

I den to år lange perioden skal EU og Storbritannia forhandle om vilkårene for skilsmisse. Samtidig skal de begynne å diskutere rammeverket for et framtidig forhold dem imellom.

Storbritannia blir automatisk kastet ut av EU hvis ingen enighet er på plass etter to år. Men ved enstemmighet kan partene vedta å forlenge forhandlingsperioden.

