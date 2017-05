Europeiske ledere jubler over Macrons seier i Frankrike

ANNONSE

Tysklands forbundskansler Angela Merkel gleder seg stort over Emmanuel Macrons seier i presidentvalget i Frankrike: – En seier for for et sterkt EU, sier hun.

Les: Valgdagsmåling viser overlegen seier til Macron

Frankrike og Tyskland regnes som motoren i EU-samarbeidet. Macron er en svoren tilhenger av unionen og har tatt til orde for å styrke samarbeidet. Da er Angela Merkel den naturlige partneren.

Valget styrker forholdet



Merkel understreker at Macrons seier også betyr en styrking av de bilaterale forbindelsene mellom Frankrike og Tyskland, skriver hennes talsmann på Twitter.

Finansmarkedene reagerte positivt på utfallet av presidentvalget i Frankrike og sendte euroen solid oppover målt mot amerikanske dollar.

Solberg: - Gledelig

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at Frankrike har valgt en president som klart signaliserer at han vil satse på felles løsninger i Europa og i EU.

– Vi trenger mer enn noen gang et sterkt og samlet Europa for å løse Europas felles utfordringer, sier hun til NTB.

– Frankrike er en viktig aktør for Norge på en rekke områder. Vi har et felles verdigrunnlag, vi har mange felles interesser, og Frankrike er vår femte største handelspartner. Vi ser fram til å fortsette det meget nære samarbeidet vi har med Frankrike, sier Solberg.

Europa trenger at Frankrike lykkes, mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, som gratulerer Emmanuel Macron med en sterk seier.

– Une belle victoire, tvitrer Støre på fransk, naturligvis.

– Gratulerer, president Macron. Nå venter store oppgaver med å reformere og å samle, sier Støre.

EU-toppen er glad



EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker slutter seg til gratulantene etter det som ser ut til å være en sikker valgseier til Emmanuel Macron i Frankrike.

– Jeg er glad for at franskmennene har valgt en europeisk framtid. Vi står sammen om et sterkere og mer rettferdig Europa, skriver Juncker på Twitter.

Varm gratulasjon fra May

Storbritannias statsminister Theresa May gratulerer Emmanuel Macron med valgseieren. Prognosene tyder på en klar seier til den uavhengige sentrumskandidaten.

– Statsministeren sender varme gratulasjoner til påtroppende president Macron, heter det i en uttalelse fra Mays kontor.

– Frankrike er en av våre nærmeste allierte, og vi ser fram til å arbeide sammen med den nye presidenten om en lang rekke spørsmål vi begge prioriterer, står det videre.