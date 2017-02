EUs president til Pence: – Vi kan ikke late som om alt fortsatt er som før

ANNONSE

Pence startet dagen med et møte med EUs utenrikssjef Federica Mogherini. Deretter besøkte han Europa-bygningen, som er EUs nye storstue for toppmøter og ministermøter.

Der ble han mottatt av EUs president Donald Tusk.

– Vi trengte sårt dette møtet, sa Tusk da de to møtte pressen etterpå.

– De siste månedene har det skjedd for mye, både i ditt land og i EU, og for mange nye og noen ganger overraskende meninger er blitt ytret om forholdet vårt og vår felles sikkerhet, til at vi kan late som om alt fortsatt er som før. Men takk for at du var så åpen og ærlig med meg, sa han.

Lover å fortsette samarbeidet

Tusk er kjent for å si det som det er – og for å ha et nokså dystert blikk på verden. Pence virket nesten sjokkert over måten den polske EU-sjefen ordla seg på.

– Jeg må huske aldri å ta podiet etter deg igjen, sa han spøkefullt.

Deretter forsøkte han å berolige.

– På vegne av president Trump vil jeg uttrykke en sterk forpliktelse fra USAs side til å fortsette samarbeidet og partnerskapet med EU, sa Pence.

– Uenigheter til tross deler våre to kontinenter den samme arven og de samme verdiene, og framfor alt det samme målet om å fremme fred og velstand gjennom frihet, demokrati og lovstyre, sa Pence.

Journalister fra hele Europa hadde møtt opp for å føle amerikaneren på tennene, men Pence tok ingen spørsmål.

Tre riktige svar

Tusk kunne likevel fortelle journalistene at han selv hadde stilt direkte spørsmål til Pence om hvor Det hvite hus står i tre nøkkelspørsmål:

* Den globale ordenen

* Sikkerhet

* EU

Ifølge Tusk svarte Pence riktig på alle de tre spørsmålene. EU-presidenten så seg likevel nødt til å presisere hvilke forventninger EU har til USA.

– Vi stoler på USAs helhjertede og utvetydige – la meg gjenta: utvetydige – støtte til ideen om et forent Europa. Verden ville vært et desidert dårligere sted om Europa ikke var forent, sa Tusk.

Urolige europeere

Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO "utdatert" og bortkastede penger.

Visepresident Mike Pence, utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister James Mattis har alle vært i Europa de siste dagene for å forsøke å glatte over.

Europeiske ledere har kvittert med insisterende uttalelser om at de er beroliget.

Så har de sjekket Twitter.

