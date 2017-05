Evakuering avblåst ved Manchester universitet

Årsaken til evakueringene av bygningene til University of Salford er foreløpig ikke kjent.

Universitetet skrev selv på Twitter tirsdag kveld at flere av bygningene var stengt og at studenter og ansatte måtte forlate bygningene. Etter om lag en time ble evakueringen avblåst.

Det er ikke kjent om evakueringen har sammenheng med etterforskningen av terrorangrepet i Manchester.

Mandag ble byen rammet av et av de verste terrorangrepene i Storbritannia noensinne. 22 mennesker ble drept i angrepet ved Manchester Arena som en 22 år gammel mann antas å ha stått bak.

Thanks to students and staff for your patience and co-operation during the evacuation. (2/2)