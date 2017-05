ANNONSE

Saken oppdateres.

Påtalemyndigheten skriver i en pressemelding fredag at etterforskningen av WikiLeaks-grunnleggere stanses. Dermed oppheves også arrestordren mot ham.

Assange ble avhørt i november i fjor i Ecuadors ambassade i London. Han er i Sverige anklaget for voldtekt og seksuelle overgrep, som skal ha funnet sted i august 2010.

Assange nekter for anklagene.

Frykten for å bli utlevert til USA er den viktigste grunnen til at han de siste årene har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London og har nektet å reise til Sverige. I USA vil han risikere straffeforfølgelse for offentliggjøring av hundretusenvis av hemmeligstemplede dokumenter.