Expressen: Sveriges ambassade krever svar etter Trumps uttalelse

Nå lurer svenskene voldsomt på hva President Trump siktet til.

Sveriges ambassade i Washington har kontaktet det amerikanske utenriksdepartementet får å få klarhet i hva Trump egentlig mente da han snakkket om Sverige.

- På UD kjenner man ikke til noen hendelse i Sverige på den aktuelle fredagen, så hva Trump mente det vet vi ikke, sier Catarina Axelsson, presserådgiver ved UD til Expressen

Personen som som twitrer fra kontoen @sweden har hatt fullt opp med å dementere at det har skjedd et terrorangrep eller lignende i Sverige.

– Nei. Ingenting har skjedd i Sverige. Det var ikke noe terrorangrep. I det hele tatt. Nyhetene akkurat nå handler om Melfest, skriver skolebibliotekaren Emma, med henvisning til Melodifestivalen.

En ny svenske er ansvarlig for kontoen hver uke, og Emma var nok ikke forberedt på stormen som kom i løpet av hennes tid som Twitter-ansvarlig. I det siste innlegget holder hun hånden foran ansiktet og skriver at hun er klar for å legge seg: "Vær sikker på at alt står bra til her!".

Og for å virkelig understreke at alt står bra til har hun oppdatert Twitterkontoen sin søndag ettermiddag:

And if anyone has missed it, NOTHING HAS HAPPENED IN SWEDEN! There is no terrorattack or anything of the sort.