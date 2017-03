Facebook har nå aktivert «trygghetssjekk» for folk i London

Sosiale medier har blitt flittig brukt ved flere andre terrorhendelser de siste årene, første gang under terroren i Paris.

Nå kan selv fortelle dine pårørende at du er ok, eller sjekke om mennesker du kjenner ikke er rammet av hendelsene i London.

Sjekk om noen du kjenner har registrert seg som trygg i London her.

En mistenkt gjerningsmann skal være skutt og drept av politiet etter et angrep utenfor den britiske parlamentsbygningen. En politimann skal være knivstukket.

Parlamentsbygningen og området rundt ble stengt etter at flere skudd skal ha blitt avfyrt. Politiet anser hendelsen som en terrorhandling inntil videre. En mistenkt skal ha blitt skutt og drept av politiet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Tre personer skal ha blitt observert liggende på bakken utenfor parlamentsbygningen, mens flere andre skal ligge i veibanen på broen Westminster. Vitner forteller om en bil som skal ha kjørt på flere mennesker på broen.

Det kommer også meldinger om at vitner så en mann med kniv inne på området. Parlamentsmedlem David Lidington skal ha bekreftet opplysningene overfor parlamentarikerne, som fikk beskjed om å holde seg inne i parlamentsbygningen. Statsminister Theresa May ble raskt ført ut av bygningen og er i sikkerhet.

Facebook has activated its safety check following the ongoing security incident in London https://t.co/7kLz9EqOOX