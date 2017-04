Facebook Live brukes til drap og voldtekt

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «Alle med en telefon har nå makt til å sende direkte til alle i verden. Når du kommuniserer live, føler du deg tilknyttet på en mer personlig måte. Dette er en stor endring i måten vi kommuniserer på og dette kommer til å skape nye muligheter for folk til å komme sammen», sa Facebooks grunnlegger Mark Zuckerberg da Facebook Live ble tilgjengelig for alle 6. april 2016.

Tjenesten brukes både av enkeltpersoner og bedrifter. Nettavisen brukte for eksempel nylig Facebook Live til å sende direkte fra Bell Center i Montreal i forkant av en ishockeykamp i National Hockey League hvor nordmennene Mats Zuccarello og Andreas Martinsen var involvert.

Videotjenesten har kanskje ikke medført en stor endring i måten vi alle kommuniserer på, men for enkelte har den definitivt gjort det – og det er en uønsket endring som Facebook har problemer med å sette en stopper for.

Videofilmet drap

Politiet i Cleveland i USA mottok flere telefoner på ettermiddagen søndag 16. april fra bekymrede folk som hadde sett en video på Facebook. I videoen fortalte Steve Stephens (37) at han skulle drepe en tilfeldig person. Deretter gjorde han det.

ETTERSØKT: Steve Stephens.

Like før drapet befant Stephens seg i en bil, som han parkerte på East 93rd Street i Cleveland mens han fortalte i videoen at «Jeg har funnet en som jeg skal drepe. Jeg skal drepe den mannen der. Han er en gammel mann».

I videoen går Stephens bort til offeret, Robert Godwin, og spør om han kan gjøre ham en tjeneste; å si navnet på kjæresten til Stephens. Godwin sier navnet på kvinnen før Stephens trekker fram et håndvåpen og holder det mot mannens hode mens han forteller at denne kvinnen er årsaken til at han kommer til å drepe ham. Deretter presser han inn avtrekkeren.

ROBERT GODWIN, en far og bestefar fra Cleveland, ble drept søndag.

Politiet i Cleveland fikk tips om drapet etter at videoen hadde blitt lastet opp på Facebook, forteller talskvinne Jennifer Ciaccia til Cleveland.com.

Truer med flere drap

I Stephens’ neste video hevder han at han har drept 13 personer og sier at han skal fortsette å drepe inntil han blir arrestert. Han sier at han klandrer kjæresten og at «han hadde fått nok» da han våknet opp fredag.

Han klager også over at han har tapt alt gjennom gambling.

- Nå bare massakrerer jeg folk, sier Stephens mens han ler.

Kvinnen som er navngitt flere ganger i Stephens’ videoer, samarbeider fullt og helt med politiet, skriver Cleveland.com. Politiet kjenner ikke til flere drap enn det på Robert Godwin.

Tirsdag tok Stephens sitt eget liv. Han skjøt seg etter en kort politijakt, opplyser politiet i Pennsylvania.

POLITIET I USA jaktet i to dager på denne bilen og denne mannen, Steve Stephens.

The Washington Post skriver at videoen av selve drapet ble lastet opp til Facebook, mens hans tilståelse og trusler om flere drap ble sendt direkte gjennom Facebook Live. Selskapet har stengt profilen til Steve Stephens og fjernet videoen, men det skjedde over to timer etter at de ble postet der. Videoen av drapet hadde da for lengst spredt seg til andre sosiale medier.

Facebook undersøker nå hvorfor det tok så lang tid før videoen ble fjernet.

Avhengig av brukerne

Drapet på Robert Godwin er det siste av en rekke avskyelige eksempler på hvordan Facebook Live misbrukes. Tidligere i år sendte to tenåringer i Chicago direktevideo av at de voldtok en jente. Det finnes også eksempler på at tortur og selvmord er blitt sendt direkte på Facebook.

- Den store majoriteten av det som gjøres på Facebook Live, er folk som snakker med vennene sine og finner nye måter å kommunisere på som ellers ikke ville ha vært mulig. Det er selvsagt også tilfeller hvor Facebook Live brukes på måter som ikke nødvendigvis er trygge for samfunnet og vår rolle og vårt ansvar der er å gjøre alt vi kan for å beskytte samfunnet. For eksempel lanserte vi nylig et verktøy for å forhindre selvmord i livesendingene, sier produktansvarlig Daniel Danker i Facebook Live til The Washington Post.

- Det er selvsagt ekstra utfordrende med Facebook Live, for det er ikke tid nok til å reagere. Det skjer idet du ser det, erkjenner Danker.

Facebook er i stor grad avhengig av at brukere varsler selskapet dersom noe galt er i ferd med å skje, og selv når Facebook blir varslet, kan det være for sent.

- Skaper ikke flere kriminelle

Mediepsykolog Pamela Rutledge forteller til Cleveland.com at enkelte typer kriminelle mennesker alltid har ønsket oppmerksomhet rundt handlingene sine, og trekker fram at Zodiac-morderen og Jack The Ripper sendte brev til avisene.

- Det er egentlig reaksjonen de begjærer, like mye som noe annet, så dette er ikke et nytt fenomen. I dette tilfellet og i alle andre tilfeller, er det skremmende og får alles oppmerksomhet, noe som ironisk nok er årsaken til at de poster dette, sier Rutledge.

Hun mener at det er usannsynlig at sosiale medier fører til en økning i kriminaliteten, og påpeker at det finnes en del fordeler med dette, som at det øker bevisstheten rundt mentale sykdommer og dessuten gir politiet flere bevis.

- Det faktum at du kan legge ut en direktesending, gjør ikke folk til kriminelle, sier Rutledge.

