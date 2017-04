Facebook lover å slette bilder av ofre for terrorangrepet i Stockholm

ANNONSE

– Vi forstår at bildene er ekstremt opprørende, og jobber derfor så fort som mulig med å ta dem bort der de er publisert, skriver Facebook i en uttalelse, ifølge Dagens Nyheter.

Mange mennesker har anmeldt bilder som viser døde og hardt skadde personer.

Generelt er det ikke forbud mot å legge ut bilder og videoer med voldsskildringer på Facebook.

Varetektsfengslet

Tirsdag ble den siktede 39-åringen Rakhmat Akilov varetektsfengslet. Under fengslingsmøtet i Stockholm erkjente han skyld i lastebilangrepet fredag.

– Akilov erkjenner terrorkriminalitet og godtar å bli fengslet, sa 39-åringens advokat, Johan Eriksson, da fengslingsmøtet startet.

Det var omfattende sikkerhetstiltak og et stort presseoppbud før fengslingsmøtet. Ifølge SVT knuffet journalistene for å komme inn i rettssalen. De måtte imidlertid raskt ut igjen, fordi møtet ble lukket like etter at advokaten hadde uttalt seg.

Siktede ankom i fengselsvesenets grønne klær, og med et grønt plagg over hodet. Han satt med bøyd hode, sa ingenting og snudde seg ikke mot pressen, som dermed kun så bakhodet hans.

Ikke andre mistenkte

Ved 11.30-tiden tirsdag var det avgjort at retten godtok varetektsfengslingen av Akilov.

Erikson sier at hans klient svarer på spørsmål og samarbeider med politiet.

Like etter fengslingsmøtet ble det klart at svensk politi ikke vil begjære varetektsfengsling av den andre som var pågrepet i saken. Årsaken er at mistanken mot mannen er svekket.

Aktor Hans Ihrman fastslo tirsdag at det ikke er andre mistenkte i saken.

VARETEKTSFENGSLET: Rakhmat Akilovble tirsdag varetektsfengslet, siktet for angrepet i Stockholm fredag.

Etterforskningen fortsetter

Innenriksminister Anders Ygeman kommenterte Akilovs tilståelse etter rettsmøtet.

– Dette gjør naturligvis etterforskningen enklere, men vi må også undersøke eventuelle medskyldige og stille dem til ansvar, sier Ygeman.

Ihrman ville ikke kommentere Akilovs motiv, hvor lenge han hadde planlagt angrepet eller om han er knyttet til utenlandske nettverk. Men han er sikker på at de har rett mann.

– Det er den personen som satt i rettssalen i dag som satt i førerhuset, sa Ihrman og viste til bevisene som ble lagt fram i retten.

Samtidig understreket han at tilståelsen er et sterkt bevis, men at tilståelser kan endre seg.

– Etterforskningen kommer til å fortsette med full kraft. Det finnes andre personer som følges opp. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å stille samtlige skyldige for retten, sa Ihrman.

Akilov skal gjennomgå en rettspsykiatrisk vurdering, men Ihrman understreker at dette er rutine. Politiet varsler at det kan ta opp til et år før tiltalen er klar.

Fire drept i angrepet

Fire personer ble drept i angrepet søndag. De fire er en elleve år gammel svensk jente, en 69 år gammel kvinne fra Uddevalla, en 41-årig britisk mann og en 31 år gammel kvinne fra Belgia. En person er utskrevet fra sykehus, mens åtte personer fortsatt er innlagt. For to av dem er tilstanden alvorlig.

Samtidig stiller mange svensker seg spørsmål om hvorfor ikke svenske myndigheter hadde sørget for å sende Akilov ut av landet etter at det ble vedtatt at han ikke hadde krav på asyl og skulle utvises.

Flere svenske medier peker på at Usbekistan, Akilovs hjemland, er ett av verdens mest brutale diktaturer. Usbekere som søker asyl i et annet land, regnes som forrædere og risikerer tortur hvis de blir sendt tilbake til hjemlandet.