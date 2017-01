Falsk lege svindlet med dødsbudskap

ANNONSE

Svenske helsemyndigheter har opplysninger om at denne typen svindel skal ha skjedd ved to tilfeller. Etter dette siste tilfellet blir det undersøkt om ekte helsepersonell er involvert i svindelen.

En kvinne i Skåne i Sverige ble oppringt etter at hun hadde tatt blodprøve på et legesenter.

Falsk lege



En mann utga seg for å være lege, og at blodprøven hadde vist at hun hadde en dødelig kreftsykdom. Legen sa at de straks ville bestille legemidler fra utlandet og at de trengte hennes kontoinformasjon for å dekke utgiftene.

Kvinnen ble mistenksom og kontaktet legesenteret. Der ble det klart at hun ikke hadde dødelig sykdom og at hun måtte ha blitt utsatt for et svindelforsøk.

Undersøker saken



- Jeg synes dette er meget alvorlig. Jeg lurer på hvordan det oppleves å bli oppringt på denne måten og fortalt at jeg er dødelig syk, sier overlege Jan Bleckert i primærhelsetjenesten i Region Skåne til Sveriges Radio.

Han sier at helsetjenesten i regionen nå starter en intern undersøkelse for å finne ut om helsepersonell er involvert i dette. Samtidig ønsker helsetjenesten i Region Skåne å informere så bredt som mulig om denne typen svindel.

- Vi vil spre dette til så mange som mulig, sier Bleckert. Han sier til Sveriges Radio at det har skjedd et lignende tilfelle tidligere, men at det ikke var så alvorlig.