Familie fikk ublidt møte med politiet etter at de plukket morsdagsblomster langs veikanten

David Taylor hadde vært på besøk hos sin mor i Mansfield England, og var på vei hjem med sine to døtre. I anledning morsdag oppfordret han barna sine om å plukke med seg noen påskeliljer som, en type blomst som det florerer av langs veiene der de bor, skriver Nottingham Post.

REAGERTE: Familiefaren David Taylor reagerte på politiets oppførsel.

Tok blomstene med seg



Rosemary (10), og Emily 5 plukket en liten neve hver, men så stoppet en politibetjent ved familien. Blomstene var ulovlig å plukke.

Taylor har sagt til avisen at han forstår hvorfor han fikk en advarsel, men påpeker at situasjonen burde blitt håndtert annerledes.

- Jeg hadde sagt ifra til jentene at de ikke fikk ta så mange, så de hadde kun en liten neve hver, sier han til avisen.

Politibetjenten tok blomstene ut av hendene på begge jentene, noe Taylor beskriver som opprørende og leit for dem.

Filmet hendelsen



Da tok Taylor opp mobilen sin, og filmet resten av hendelsen med den aktuelle betjenten. Videoen har skapt stor interesse på nett, og mange har kommentert at politiet har oppført seg dårlig.

Politiet i Nottinghamshire ser saken noe annerledes.

- En betjent la merke til at en familie plukket blomster fra et området hvor dette er ulovlig. Hun stoppet for å gi dem et par gode råd. Blomstene tok betjenten med seg og leverte til et sykehjem i området slik at de ikke skulle gå i søpla, heter det i uttalelsen.