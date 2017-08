Familie på seks druknet i bilen i Houston-flommen

Fire barn og deres oldeforeldre druknet da flommen tok bilen de satt i.

Seks familiemedlemmer døde som følge av flommen i Houston søndag ettermiddag, melder flere amerikanske medier, deriblant CNN og NBC.

Vannet hadde steget betraktelig rundt familiens hus da Sammy Saldivar (56) bestemte seg for at det ville være tryggere å forlate hjemmet. Han tok med seg foreldrene, som begge var over 80, og deres fire oldebarn, i alderen 6 til 16, og kjørte avgårde.

- Så bilen synke



Sammy skal ha kommet seg over en bro, men skal deretter ha mistet kontrollen på bilen, som endte opp i elva Houston's Greens Bayou. Selv skal Sammy ha greid å vri seg ut av setebeltet og ut gjennom vinduet, og fikk tak i en gren som han holdt fast i.

- Han hørte barna rope og skrike, mens de prøvde å komme seg ut av bilen, forteller Ric Salvidar, Sammys bror, til CNN.

Sammy skal ha bedt barna om å forsøke å komme seg ut bakdøren, men de greide det ikke. Til slutt skal bilen ha sunket under vann, mens Sammy ble værende i vannet i nesten en time.

- Han så bilen gå under vann, sier Ric Salvidar til NBC, og forteller at broren nå kjenner på enorm skyldfølelse.

- Hver gang vi legger på, sier han «jeg er så lei meg for dette», som om det er hans skyld. Men det er det ikke. Dette er bare noe som skjedde, sier Ric.

Frivillige bruker båter for å redde innbyggere i Houston fra flomvannet.

Bilen ikke funnet



Etter 45 minutter ble Sammy reddet opp av vannet. Han ropte da at «bilen er der nede, bilen er der nede», men innen den tid var den forsvunnet.

På Twitter skriver politiet i Texas at bilen ennå ikke er funnet.

Politisjefen i Houston, Art Acevedo, har tidligere fortalt AP at han ikke har noe informasjon om drukningsulykken, men at han er «veldig bekymret for antall lik som vil bli funnet» etter flommen.

Ifølge NTB er 13.000 personer reddet i og rundt Houston, mens dødstallet har nådd 18. Til tross for at det i de neste dagene er meldt langt mindre nedbør, er flomvannet likevel ventet å stige.

Deputies on Sunday rescued a man from Greens Bayou flood waters, who stated his van with 6 relatives was submerged. Van has not been located — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 29, 2017





