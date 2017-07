Familien nektet henne å date en muslim. Så ble hun drept

Faren til Henriette Kara (17) er nå tiltalt for å ha drept datteren.

Den 58 år gamle israeleren Sami Karra nekter for å ha drept sin datter, men politi og påtalemyndighet mener de kan bevise at hun ble drept i sitt hjem fordi hun var sammen med en muslimsk mann, og fordi hun ønsket å konvertere til islam.

13. juni i år ble Henriette Kara funnet drept med flere knivstikk i halsen hjemme hos sine foreldre i Ramla i Israel.

Rømte hjemmefra



I følge tiltalen rømte Karra fra sitt hjem i mai år. Hennes kjæreste var da i fengsel, og jenta flyttet inn til kjærestens mor. Hennes familie truet da moren slik at Karra måtte finne et annet sted å søke tilflukt, skriver israelske Haaretz.

Karra flyttet inn hos en venninne. Noen dager før hun ble drept, møtte hennes foreldre opp hos en venninne av henne sammen med to onkler. De ønsket å overtale datteren til å flytte hjem. Politiet ble tilkalt men Karra ønsket ikke hjelp fra politiet. Senere samme kveld skal hennes far ha slått og truet henne.

To dager før drapet - 11. juni - ble Henriette Kara og hennes foreldre innkalt til meklingsmøte hos politiet. Hennes foreldre ba henne flytte hjem. Sosialmyndighetene anbefalte henne å flytte til et krisesenter. Kara ba om støtte til å få sin egen leilighet.

Ville konvertere til islam



Partene ble enige om at 17-åringen skulle bo hos slektninger.

13. juni - drapsdagen - fortalte hun slektningene som hun bodde hos at kjæresten skulle komme ut av fengsel, og at hun ønsket å konvertere til islam. Slektningene ringte faren og fortalte nyheten.

Påtalemyndigheten mener at faren da bestemte seg for å drepe sin datter. Hun ble funnet knivdrept på kjøkkenet i foreldrenes hjem samme dag. Moren har fortalt politiet at ektemannen opplevde at datteren vanæret familien.