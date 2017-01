Fant 167 millioner i madrassen

NEW YORK (Nettavisen): Cleber Rene Rizerio Rocha (28) er mistenkt for hvitvasking av penger i forbindelse med en omfattende pyramidesvindel.

Hvor omfattende svindelen har vært, fikk politiet en klar indikasjon på da de en onsdag tidligere denne måneden undersøkte senga hans under en ransaking av hans hjem i Westborough i Massachusetts.

Der fant politiet en enorm mengde kontanter. En grov opptelling konkluderte med at det var cirka 20 millioner dollar der – altså cirka 167 millioner norske kroner.

Rocha ble avslørt da en samarbeidspartner inngikk en avtale med politiet om å vitne imot ham. De to møttes på en restaurant, hvor Rocha ga vitnet en koffert med 2,2 millioner dollar. Etter dette møtet, fulgte føderale agenter etter Rocha hjem til leiligheten hans og arresterte ham.

Brasilianeren risikerer nå inntil 20 års fengsel.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL