Fant kjempesopp i grøfta

Pernilla trodde det var en sakosekk som lå i veikanten. Det var det ikke.

- Vi trodde først det var en sakosekk. At noen hadde kastet søppel langs veien, forteller svenske Pernilla Machacny (40) til Expressen.

Under et tur langs landeveiene i vei til stallen utenfor Tilberga i Vesterås i Sverige, så de den digre hvite ballen liggende i veikanten.

MACHACNY: Pernilla Machacny fant gigantsoppen.

Pernilla og venninnen stoppet for å ta med seg «søppelet», men fant ut at det slett ikke var snakk om søppel, men en røyksopp på 9,6 kilo.

- De er spisbare så lenge de er hvite, sier Pernilla som har overlatt kjempesoppen til sin venninne.

- Soppen som ble funnet i Sverige er så stor som den kan bli, sier biologiprofessor Klaus Høiland til TV 2 og legger til at disse kjempesoppene også vokser i Norge.

– Sist jeg selv så en, var like ved Kongsgården på Bygdøy. Den var i hagen til noen, så jeg kunne ikke hoppe over gjerdet for å ta den, akkurat. Slikt gjør man jo ikke, sier han til TV 2.

