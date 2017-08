Fant legionella og sæd på spa-anlegg

I et av boblebadene var bakterieinnholdet 30 ganger høyere enn de fastsatte grenseverdiene.

To av Norges største spa-anlegg - The Well og Norefjell Ski - måtte stenge etter at TV 2 Hjelper deg sjekket vannkvalitet og hygiene, melder tv2.no.

Sæd og legionella var noen av funnene.

Spa-anleggene som ble sjekket var The Thief, The Well, Norefjell Ski og Spa og Farris Bad. Det var Norefjell Ski og Spa som kom dårligst ut. I et av boblebadene var bakterieinnholdet i hovedbassenget 30 ganger høyere enn de fastsatte grenseverdiene, melder TV 2.

På The Well ble det funnet sæd i en av badstuene.

Testene ble gjort tidlig på dagen og det ble ikke gitt noe forhåndsvarsel.

