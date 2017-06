ANNONSE

En far holdt den unge sønnen sin utenfor et vindu i 16. etasje i et bygg i Alger, hovedstaden i Algerie, ifølge Alarabiya.

Faren postet et bilde på Facebook hvor han holdt barnet, som tilsynelatende var vettskremt, i t-skjorten 45 meter over bakken. Teksten til «1.000 likes eller så slipper jeg taket».

Mannen ble mandag dømt til to års fengsel for stuntet etter at andre facebook-brukere meldte han inn til myndighetene.

