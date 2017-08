FARC-geriljaen blir politisk parti

FARC-geriljaen i Colombia tar denne helga steget over i politikken. Rundt 1.000 tidligere soldater er nå samlet til kongress for å danne et parti.

Hva det nye partiet skal hete, er ennå ikke bestemt. Dette er et av spørsmålene de tidligere geriljasoldatene i FARC skal ta stilling til de kommende dagene.

Kongressen som åpnet søndag skal også velge partileder, etablere et partiapparat og meisle ut et program en skal gå til valg på neste år.

– Vi skal definere karakteren til det politiske partiet som vi tar sikte på å bygge opp, sier den tidligere geriljakommandanten Carlos Antonio Lozada.

Strid

Geriljakommandanten Ivan Marquez tror det nye partiet vil ta navnet Colombias alternative revolusjonære styrke, mens mange andre tidligere soldater mener at det bør kalles Det nye Colombia.

Debatten om navnevalg speiler på mange måter den striden som nå rår om veien videre innad i FARC, konstaterer analytikeren Frederic Masse ved Externado-universitetet i Bogota.

– Noen ønsker å beholde ordet revolusjonære, mens andre ønsker å vise at dette er en ny begynnelse, sier han.

Størst og eldst

Den venstreorienterte geriljaen, som inntil tidligere i år var kjent som Latin-Amerikas eldste og største, la i sommer ned våpnene under oppsyn fra FN. Dette skjedde i tråd med en fredsavtale som er inngått med myndighetene, med bistand fra blant andre Norge.

De tidligere geriljasoldatene blir nå integrert i samfunnet, mens FARC i tråd med fredsavtalen får anledning til å danne et politisk parti.

Den over 50 år lange borgerkrigen i Colombia kostet over 220.000 mennesker livet og drev seks millioner colombianere på flukt.

President Juan Manuel Santos mottok i fjor Nobels fredspris for sin innsats for fredsavtalen.