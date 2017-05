Faren til antatt Manchester-angriper mener sønnen er uskyldig

ANNONSE

– Vi tror ikke på det å drepe uskyldige. Dette er ikke oss, sier faren, Ramadan Abedi, på telefon fra Libya til nyhetsbyrået AP.

Hørtes «normal» ut

Han sier også at han snakket med sønnen Salman Abadi for fem dager siden, og at han da hørtes «normal» ut og planla å reise til Saudi-Arabia. Deretter skulle han reist videre til Libya, der det var planlagt at han skulle tilbringe fastemåneden ramadan sammen med familien.

Ramadan Abedi bekrefter også at hans andre sønn, Ismail, er pågrepet i Manchester og at det skjedde tirsdag morgen.

Politiet i Manchester er sikre på at Salman Abedi, den antatte gjerningsmannen bak terrorangrepet, var del av et nettverk.

Fire personer pågrepet



Det opplyste polititalsmann Ian Hopkins på en pressebrif onsdag. Han opplyste videre at en politibetjent er blant dem som ble drept i angrepet.

I alt fire personer er så langt pågrepet etter mandagens terrorangrep. En mann ble pågrepet tirsdag mens tre andre ble pågrepet onsdag.

Manchester-politiet opplyser også at det ble foretatt en kontrollert sprengning i forbindelse med en politiaksjon i sentrum av byen.

Britisk politi jakter på en mulig medsammensvoren av Salman Abedi, den antatte gjerningsmannen bak terrorangrepet i Manchester.

Ifølge Reuters søker politiet etter en person som kan ha lagd bomben som ble brukt i angrepet.

22 mennesker ble drept og 119 såret i angrepet mot Manchester Arena mandag kveld.

