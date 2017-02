Fatemeh (4 mnd) ble nektet innreise til USA for livsviktig hjerteoperasjon

Det lille pikebarnet ble født i Iran med en svært alvorlig hjertefeil. En operasjon i hjemlandet har kun er suksessrate på omkring 20-30 prosent, mens i USA ligger samme inngrep på hele 97 prosent, skriver Aftonbladet.

Fatemeh har en type hjertefeil hvor det er vitalt at hun blir behandlet så raskt som mulig, og det var derfor en stor tragedie for familien da Trumps innreiseforbud stanset dem i gjennomføre reisen de hadde jobbet med å få til i tre måneder.

Presidentordenen som ble undertegnet 27. januar skapte raskt kaos på amerikanske flyplasser. Formålet med de nye reglene var ifølge presidenten å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA.

Syv muslimske land ble lagt under forbudet. Landene som ble rammet var Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen.

Victory over @realDonaldTrump with reversing of visa cancellations! Fatemeh Reshad WELCOME to America!!! #NoBanNoWall #EqualityForAll pic.twitter.com/UdnzQGGTpv