FBI-direktør James Comey ba justisdepartement om å gå ut og avvise president Donald Trumps påstander om telefonavlytting av Trump Tower, ifølge New York Times.

Det opplyser amerikanske tjenestemenn søndag, ifølge New York Times. Comey skal ha sagt at de svært ladede påstandene er falske og må rettes.

Justisdepartementet har så langt ikke kommet med noen uttalelser.

Trump skrev lørdag på Twitter at han hadde blitt avlyttet av president Barack Obama under valgkampen. Verken Trump eller Det hvite hus har så langt lagt fram bevis eller opplysninger som kan underbygge påstandene om ulovlig avlytting av TrumpTower.

Slik formulerte Trump seg på Twitter om påstått avlytting av ham:

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!