FBI har offentliggjort hittil usette bilder fra 11. september 2001

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Om morgenen 11. september 2001 ble fire fly kapret av selvmordsaksjonister fra al-Qaida i USA. To av flyene tok av fra Boston, ett fra Dulles i Virginia og ett fra Newark i New Jersey.

Tre av flyene ble deretter brukt som våpen i angrep på viktige bygg. To av flyene fløy inn i de to World Trade Center-byggene, ett fløy inn i Pentagon og det fjerde styrtet da passasjerene gjorde motstand.

TV-kanaler verden rundt hadde startet direktesendinger fra World Trade Center etter at det første flyet traff, og dermed fikk seere over hele verden se det andre flyets styrt inn i det andre tårnet på direkten mens det skjedde.

2753 mennesker mistet livet i New York, 184 i Pentagon og 40 under styrten i Pennsylvania. Samtlige personer i de tre andre flyene omkom, inkludert de 19 terroristene.

Nå har FBI offentliggjort hittil usette bilder fra angrepet på Pentagon.

Bildene viser hjelpepersonell, vrakrester fra flyet som ble styrtet inn i bygget og hvordan Pentagon så ut både på innsiden og utsiden etter terrorangrepet.

Se bildene her: