– Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa FBI-sjef James Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus mandag.

– Dette er heller ikke noe en president kunne ha beordret, la han til og understreket at avlytting alltid må godkjennes av en domstol.

Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.

Trumps talsmann Sean Spicer hevdet i forrige uke at opplysninger tydet på at Obama hadde fått NSAs britiske motstykke GCHQ til å foreta avlyttingen av Trump.

Denne påstanden ble kraftig tilbakevist fra britisk hold, og NSAs nestleder Rick Ledgett betegnet den i helgen som "åpenbart nonsens".

Da Rogers under mandagens høring fikk spørsmål om han var enig i dette, svarte han bekreftende og la til at NSA ikke har sett noe som indikerer at britene har fått forespørsel om, eller har gjort noe slikt. (©NTB)

