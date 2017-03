FBI-sjef måtte kommentere Trumps Twitter-meldinger på direkten

ANNONSE

Mandag bekreftet FBI i en åpen høring i Representantens hus at den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trumps valgkampstab etterforskes. Høringen tok en underlig vending da presidenten selv kommenterte den på Twitter. FBI-sjef James Comey og NSA-sjef Michael Rogers så noe beklemt ut da de måtte kommentere Trumps Twitter-meldinger på direkten.

Les også: FBI og NSA avviser at Trump ble avlyttet

- Jeg spurte dere om etterretningstjenestene hadde tatt noen som helst skritt for å avklare om russisk innblanding hadde hatt noen innflytelse på valgprosessen . Jeg tror dere fortalte meg at svaret var nei? sa kongressmedlem Jim Himes da han hadde ordet i høringen.

- Ikke gjort slike analyser



- Korrekt, bekreftet FBI-sjef Comey.

- Korrekt, bekreftet også NSA-sjef Rogers og la til at noen slike analyser hadde ikke de gjort.

- OK, fortsatte Himes.

- Takket være moderne teknologi som jeg har foran meg her, har jeg en Twitter-melding fra presidenten for en time siden som sier at NSA og FBI forteller kongressen at Russland ikke blandet seg inn i valgprosessen. Så det er ikke helt presist det som er formulert i den Twitter-meldingen? spurte han.

Overrasket FBI-sjef



- Sorry, men jeg har ikke fulgt noen på Twitter mens jeg har sittet her, svarte Comey og slo ut med armene, mens Rogers ristet på hodet og smilte.

"NSA og FBI sier i Kongressen at Russland ikke har påvirket valgprosessen", slo president Donald Trump fast i en Twitter-melding mandag.

- Vi har ikke noen slik informasjon

- Jeg kan lese den for dere, sa Himes og gjentok hva presidenten hadde tvitret. Comey kikket bort på Rogers og tenkte seg om før han svarte:

- Vel, det er ikke så lett for meg å respondere på det, men la meg gjenta det jeg mener vi har sagt her. Vi har ikke lagt fram noen meninger, har ingen synpsunkter og har ikke noe informasjon om mulig innflytelse, for det har ikke vært noe vi har sett på.

Les også: FBI bekrefter at de etterforsker Trumps påståtte bånd til Russland

- Sorry, men jeg har ikke fulgt noen på Twitter mens jeg har sittet her, svarte FBI-sjef James Comey (til venstre) da han ble konfrontert med Trumps ytringer på Twitter. Til høyre Michael Rogers, sjef for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA.

Her er en av Twitter-meldingene president Trump sendte ut under høringen som Comey og Rogers ble konfrontert med:

The NSA and FBI tell Congress that Russia did not influence electoral process. pic.twitter.com/d9HqkxYBt5 — President Trump (@POTUS) 20. mars 2017