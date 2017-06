Fem mistenkte pågrepet etter Teheran-terroren

ANNONSE

Politiet i Irans hovedstad opplyser at fem mistenkte personer er pågrepet etter terrorangrepene.

Iran lar seg ikke rokke, sier landets mektige leder Ali Khamenei. Revolusjonsgarden lover hevn og hevder Saudi-Arabia og USA kan knyttes til onsdagens angrep.

- Det iranske folk går videre. Disse kinaputtene som fant sted i dag vil ikke ha den minste effekt på vårt folks vilje, sa ayatolla Khamenei til studenter i Teheran onsdag kveld.

Da var det gått bare noen timer siden tolv personer ble drept og 43 såret i to selvmordsangrep mot henholdsvis nasjonalforsamlingen og ayatolla Khomeinis mausoleum. I tillegg er de fire angriperne drept.

- Stå sammen

Irans president Hassan Rouhani ber Midtøsten-regionen og verdenssamfunnet stå samlet i kampen mot terrorisme.

- Dagens terrorangrep i Teheran vil uten tvil styrke Irans besluttsomhet i kampen mot regional terrorisme, ekstremisme og vold, sa Rouhani onsdag kveld.

- Iran skal igjen bevise at landet vil knuse ethvert komplott eller fabrikkering av dem som ønsker å skade oss, med mer samhold, integritet og vår mektige sikkerhetsstruktur, sa Rouhani videre.

Skylder på Saudi-Arabia og USA

Ekstremistgruppen IS var raskt ute med å påta seg ansvaret for angrepene, men den iranske revolusjonsgarden sendte onsdag likevel ut en erklæring om at Saudi-Arabia og USA var innblandet.

- Revolusjonsgarden har alltid vist at den ikke vil la uskyldiges blod bli spilt uten hevn, heter det i uttalelsen.

- Denne terrorhandlingen som skjer en uke etter møtet mellom USAs president og lederen for en av de reaksjonære regjeringene i regionen (Saudi-Arabia), viser at de er involvert i denne barbariske handlingen, står det videre.

Iran og Saudi-Arabia står steilt mot hverandre i regionen, og spenningen mellom landene har de siste dagene økt ytterligere som følge av den diplomatiske krisen rundt Qatar.

Iranske politistyrker utenfor parlamentet etter onsdagens angrep.

USA og Emiratene fordømmer

De forente arabiske emiraters utenriksminister Anwar Gargash fordømmer angrepene.

Men Gargash legger til at landene rundt Persiabukta og iranske myndigheter er motpoler. I en advarsel til Teheran sa han onsdag kveld at «Irans regjering burde ikke utnytte angrepet i en svært polarisert situasjon mot Saudi-Arabia eller hevde at Saudi-Arabia på et eller annet vis er koblet til angrepet, fordi det stemmer ikke».

- Dette var et angrep på sivile, det er en kriminell handling og bør fordømmes av alle siviliserte mennesker, la han til.

Qatar har også fordømt angrepene, i likhet med USA.

- Terrorismens fordervelse hører ikke hjemme noe sted i et fredfullt, sivilisert samfunn, sier det amerikanske utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

Kondolanser

EU, Tyskland, Pakistan og Russland fordømmer også angrepene. Russlands president Vladimir Putin sier angrepene understreker behovet for tettere internasjonalt samarbeid i kampen mot terrorisme.

Syria har også fordømt angrepene i Teheran. I en melding fra syrisk UD hevdes det at angrepene hadde støtte fra flere lands myndigheter, uten å spesifisere ytterligere.

Angrepene fant sted to dager etter at Saudi-Arabia frøs de diplomatiske forbindelsene til Qatar. Deretter valgte Egypt, De forente arabiske emirater, Bahrain, Jemen, Maldivene, Mauritania, Mauritius, Jordan og den ene av Libyas tre regjeringer å gjøre det samme.

USAs president Donald Trump sa tirsdag at det er han som står bak utfrysingen av Qatar. I forrige måned besøkte Trump Qatar for å diskutere salg av våpen til emiratet. USA har sin største flybase i Midtøsten nettopp i Qatar.

Onsdag kveld vedtok den tyrkiske nasjonalforsamlingen å sende soldater til en tyrkisk base i emiratet, i det som er et signal om støtte fra Tyrkia i Qatars konflikt med landene på Den arabiske halvøy. (©NTB)