Fem personer skutt og drept i forretningsbygg i Florida

Fire personer ble skutt og drept på arbeidsplassen, som ligger i et industriområde i utkanten av Orlando. En femte person ble brakt til sykehus, men døde av skadene. Gjerningsmannen skjøt og drepte seg selv, opplyste Orlando-politiet på en pressebrifing mandag formiddag.

Meldingen om skytingen kom klokken 8.03 mandag morgen. To minutter senere var politiet på stedet. Da var fire personer skutt og drept, skriver politiet på Twitter.

Det er ingen tilknytning til terrorisme. Det ser ut til å ha vært en arbeidsplass-relatert hendelse, melder CNN med henvisning til den lokale fjernsynsstasjonen WFTV.

Bilder fra stedet viste en rekke politifolk samlet på en parkeringsplass ved flere lagerbygninger i et industriområde i utkanten av Orlando. Skytingen skjedde ved en bedrift som produserer soltak og markiser for blant annet campingbiler. Ifølge søsteren til en kvinne som er ansatt ved bedriften, var sjefen blant de drepte. Gjerningsmannen skal ha vært en misfornøyd tidligere ansatt der, melder WKMG-TV.

– Sjefen min er død. Sjefen min er død, skal den ansatte ha sagt til sin søster i en telefonsamtale. Hun var på toalettet da hun hørte skytingen og kom uskadd fra det.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.