Fem tenåringer dømt for gruppevoldtekt av gutt i Sverige

Fem tenåringsgutter med flyktningbakgrunn som var tiltalt for grov voldtekt av en mindreårig gutt i Uppsala i Sverige fikk fredag dommen. De fem dømmes til å tilbringe ett år på en lukkes ungdomsanstalt, skriver Aftonbladet.

Overgrepet skjedde en kveld i slutten av oktober. De fem dro den yngre gutten på under 15 år inn i en skog. Der ble han slått i hodet og på kroppen og holdt for munnen. Ifølge anmeldelsen gjennomførte gjerningspersonene handlinger som kan sidestilles med samleie. Gjerningspersonene skal også ha truet gutten på livet med kniv, spyttet på ham og bitt ham i ryggen.

En av tenåringene er 16 år, tre er 17 år en er ifølge Migrationsverket 18 år, men sier selv han er 17.

Filmet seansen



Den eldste av guttene filmet seanset og truet offeret med å legge filmen ut på Facebook om han gikk til politiet.

Aktor mente det måtte legges vekt på at flere personer deltok og forgrep seg på gutten, at overgrepet var planlagt og at det pågikk i minst en time.

Blir ikke utvist



Både offer og gjerningspersoner har kommet til Sverige som flyktninger.

Aktor påsto utvisning, men dette ble avvist. I dommen pekes det på at de fem gjerningspersonene er fra Afghanistan der det svenske Migrationsverket i en ny rapport 8. desember fraråder retur på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet, skriver Aftonbladet.

De fem ble ikke dømt for grov voldtekt av barn, slik aktor påstå. Det syldes at retten ikke fant det bevist at gjerningspersonene visste at offeret var under 15 år, skriver Expressen i sin omtale av saken.

Ulik vurdering i Norge og Sverige

Mens svenske innvandringsmyndigheter mener at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er blitt verre de siste to årene, vurderer Norge Afghanistan som et trygt returland. I oktober kom det fram at Norge er det landet som har tvangsreturnert flest asylbarn til Afghanistan. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) uttalte i den forbindelse at internasjonale rapporter viser at situasjonen i Afghanistan er blitt forverret både økonomisk, sosialt og sikkerhetsmessig.