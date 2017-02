Fengselsvakter tatt som gisler

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det utspiller seg akkurat nå dramatiske scener i et fengsel i delstaten Delaware.

Klokken 14.00 lokal tid mottok lokalavisen Delaware News Journal en anonym telefonsamtale fra en kvinne som sa at hennes forlovede er en av de innsatte ved delstatsfengselet i Smyrna, og at han holdes som gissel.

Stemmen til en mann ble koblet inn på samtalen, og han forklarte at en «politimann hadde blitt stukket ned og at han ble bedt av gisseltakerne om å formidle fangenes krav til The News Journal».

Direktøren for fengselsvaktforeningen i Delaware, Geoffrey Klopp, bekrefter overfor The Associated Press at han har fått beskjed om at fengselsvakter er tatt som gisler i James T. Vaughn-fengselet i Smyrna.

Politiet er på plass utenfor fengselet. Brannvesenet har også ankommet, etter at det kom meldinger om røykutvikling derfra.

Fengselet huser om lag 2500 innsatte.

An inmate inside Vaughn called @delawareonline and said those behind hostage situation stabbed cop, made demands: https://t.co/xTgwqHtVR2 — Brittany Horn (@brittanyhorn) February 1, 2017

SWAT teams turning around, heading back toward main part of prison. We're at CVOP building away from campus. #netde pic.twitter.com/HFO78hyERc — Brittany Horn (@brittanyhorn) February 1, 2017

Gisseltakerne har tatt kontroll over én bygning, melder WSPA.com. Bygget huser mellom 120 og 150 mennesker. Både vakter og innsatte skal være skadd.

Ifølge WSPA er totalt fem personer tatt som gisler.

I dette fengselet ble for øvrig en fengselsrådgiver bortført og voldtatt 12. juli 2004, av en innsatt ved navn Scott A. Miller. Han sonet livstid etter å ha blitt kjent skyldig i en rekke voldtekter. Miller ble drept av en av politiets snikskyttere.