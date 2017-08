Fikk sparken etter å ha deltatt i demonstrasjon

En av de høyreekstreme, som deltok i demonstrasjonene i Charlottesville denne helgen, har fått sparken.

Hvite nasjonalister, nynazister og tilhengere av «Alt right»-bevegelsen samlet seg i Charlottesville i Virginia lørdag under slagordet «Unite the Right».

Det kom til sammenstøt mellom demonstranter og motdemonstranter. 19 personer ble skadd og én person ble drept.

Les også: Her kommer bilen kjørende inn i gaten med demonstranter

Les også: Arrangør ga politiet skylden for at volden eskalerte i Charlottesville

Den avdøde 32 år gamle kvinnen, som demonstrerte mot «Alt right»-bevegelsen, ble drept da 20 år gamle James Alex Fields jr. kjørte inn i en folkemengde.

Se video av hendelsen her:

WHITE: Cole White i demonstrasjonstoget.

Under demonstrasjonene ble de høyreekstreme deltakerne fotografert og bilder ble lagt ut på Twitter-kontoen yesyoureracist for at folk skulle hjelpe til å identifisere dem.

Blant de indentifiserte var Cole White, som jobbet på restauranten Top Dog i Berkeley i California. Etter at han ble identifisert, gikk arbeidsgiveren offentlig ut og fortalte at White ikke lenger jobbet ved restauranten.

ABC 7 skriver at restauranten har satt opp et skilt på døra, der det står at White ikke lenger jobber der.

Top Dog har også bekreftet dette overfor blant andre Daily Mail.

Sign on the door of Top Dog on Durant Ave confirms Cole White is no longer employed by the chain pic.twitter.com/ROwAed2NOl — Harini Shyamsundar (@hshyamsundar) August 13, 2017

Også andre personer har blitt identifisert som følge av publiserte bilder fra demonstrasjonen. Blant andre Peter Cvjetanovic.

Peter Cvjetanovic tells KTVN "I’m not the angry racist they see in that photo." Kid, you're the Hazel Bryan of 2017. https://t.co/v2QYtMcwpt pic.twitter.com/0g2Wic4a7u — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 13, 2017

- Som en hvit nasjonalist, så bryr jeg meg om alle mennesker. Vi fortjener alle en fremtid for våre barn og vår kultur. Hvite nasjonalister er ikke hatefulle. Vi ønsker bare å bevare det vi har, sier han til Channel 2 News.

FIELDS JR: 20 år gamle James Alex Fields Jr. er siktet for drap.

Trodde det var pro-Trump demonstrasjon

Moren til den nå drapssiktede James Alex Fields jr. sier til nyhetsbyrået AP at hun trodde at demonstrasjonene i Charlottesville hadde med president Donald Trump å gjøre.

- Jeg trodde det hadde noe med Trump å gjøre. Trump er ikke en høyreekstremist, sier mor Samantha Bloom - Jeg visste bare at han skulle delta i en demonstrasjon. Jeg prøver å holde meg unna hans politiske synspunkter. Jeg blir ikke veldig involvert, sier hun.

«Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her eller Android her.

Derek Weimer var 20-åringens lærer i samfunnsfag de to siste årene på videregående skole i Kentucky. Han sier at ansatte ved skolen allerede da hadde merket seg Fields på grunn av hans politiske overbevisning, og at Fields hadde radikale oppfatninger om rase og nazisme.

Les egen sak: Lærer: – Charlottesville-siktet hadde stor interesse for nazisme

– Han syntes virkelig at nazistene var noen ganske kule typer, sier Weimer til ABC News.

– Han fikk vanligvis fram poengene sine på en rolig og respektfull måte, legger han til på spørsmål om Fields viste tegn til å være voldelig.

SØRGER: En av de sørgende tenner et lys for den 32 år gamle kvinnen som ble drept da en bil kjørte inn i motdemonstranter som viste motstand mot nasjonalistene.

Minnestund

Søndag ble det holdt en minnestund for den døde 32 år gamle kvinnen på stedet der hun ble truffet av bilen. Folk som samlet seg, sang «Amazing Grace» og ba sammen ved blomstene som er lagt ned til minne om den døde.

Formelt er Fields foreløpig siktet for forsettlig drap samt andre lovbrudd. Mandag fremstilles han for retten, og det skal da avgjøres om han kan løslates mot kausjon eller ikke.

Imidlertid har også det føderale politiet FBI innledet etterforskning av hendelsen. Avhengig av utfallet av FBIs etterforskning kan siktelsen komme til å bli endret.

Både USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster og flere andre amerikanske politikere har kalt angrepet terrorisme.

Pence fordømmer

PENCE: USAs visestatsminister Mike Pence.

– Vi har ingen toleranse for hat og vold fra hvit makt-grupper, nynazister eller KKK, sa USAs visepresident Mike Pence natt til mandag.

Les også: Det hvite hus: - Trump fordømmer hatgrupper på det sterkeste

– Disse farlige, ytterliggående gruppene har ingen plass i amerikansk offentlighet og amerikansk debatt, og vi fordømmer dem på det sterkeste, sa Pence som for tiden er på besøk i Colombia.

Pence' uttalelser står i kontrast til president Donald Trumps uttalelser etter angrepet lørdag, da presidenten ikke eksplisitt fordømte hvit makt-grupper – noe han er blitt sterkt kritisert for.

Det hvite hus kom imidlertid søndag med en uttalelse der det heter at Trump fordømmer hvit makt-grupper, Ku Klux Klan og nynazister.

Hvit makt-grupperingene og deres tilhengere var samlet i Charlottesville for å protestere mot at byrådet har vedtatt å fjerne en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.