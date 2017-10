Fikk sparken etter å ha kastet lege av flyet

Lege ble kastet av overbooket fly med makt.

Fire sikkerhetsvakter ved Chicago Department of Aviation blir nå straffet etter at de tidligere i år fjernet en lege fra et United Airlines-fly med makt, melder Huffington Post.

Episoden skjedde på O'Har International Airport i Chicago. Den kinesisk-amerikanske legen David Daeo (69) ble med makt kastet av flyet.

Av de fire ansatte, har to fått sparken, en er suspendert i to dager og en annen har sagt opp etter å ha blitt suspendert.

Anklagene mot de fire var at de håndterte situasjonen dårlig og unnlot å rapportere om den.

Ifølge rapporten etter hendelsen startet det hele som en situasjon som ikke var truende, men som eskalerte med vold etter at sikkerhetsvaktene ble koblet inn.

Mannen skal ha blitt plukket ut tilfeldig sammen med tre andre passasjerer til å forlate flyet, for å skaffe plass til fire ansatte på en flygning til Louisville i Kentucky.

Mens de tre andre forlot flyet frivillig, viser videoer tatt av medpassasjerer at legen med makt ble dratt skrikende vekk fra setet sitt av tre personer. Han skal ha fortalt at han var lege og var nødt til å se til flere pasienter neste morgen.

