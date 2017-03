Filippinene ett skritt nærmere dødsstraff

ANNONSE

President Rodrigo Duterte har som mål å gjeninnføre dødsstraff for narkotikakriminalitet innen mai. Lovforslaget som torsdag var til høring i kongressen, skal gjennom en tredje og siste høring neste uke. Den beskrives som en formalitet ettersom det er enighet i kongressen.

Etter det skal forslaget gjennom senatet, som i likhet med kongressen domineres av president Rodrigo Dutertes støttespillere.

BLODIG KRIG: President Rodrigo Duterte driver en blodig krig mot narkotikalangere og -brukere på Filippinene.

– Vi har kommet oss gjennom de største hindrene, sier Reynaldo Umali, som sitter i kongressen og jobber for å innføre lovforslaget.

Kritikere frykter at uskyldige kan bli urettmessig dømt i det de anser for å være et korrupt rettssystem.

– Denne beslutningen er inhuman, skamfull og respektløs, skriver Jerome Secilliano, pressesjef for det katolske bisperådet på Filippinene. Den katolske kirken frontet kampen mot dødsstraff da den ble avskaffet i 2006.

Blant annet heter det i lovforslaget at besittelse av 500 gram marihuana, eller 10 gram kokain, heroin eller ecstasy skal straffes med døden.

Dutertes narkokrig har fått krass internasjonal kritikk. Ifølge politiet er 2.555 mistenkte narkolangere drept i politiaksjoner fram til 31. januar i år.

Over 4.000 andre drap etterforskes som utenomrettslige likvideringer.

